Retroscena Lewandowski: “Genoa? Andai per il derby ma scelsi il Dortmund perché…”

Il centravanti ha ricordato un aneddoto di mercato vissuto in carriera

RETROSCENA - "Sono venuto a vedere il derby Genoa-Sampdoria, ma sapevo già dove sarei andato: il Borussia mi aveva già contattato e rischiesto e giocava l'Europa League, mentre il Genoa no. Ho scelto un club che disputasse le coppe europee", ha raccontato Lewandowski che comunque pare avere l'Italia nel cuore e nella mente. "Un futuro in Italia? Non so, ma mi piace un sacco l'Italia. Ci passo molto tempo in estate, mi piace il cibo e le persone sorridono molto: non posso che dire cose belle dell'Italia e degli italiani, è un popolo aperto anche con i bambini. Non lo so, vedremo, chissà".