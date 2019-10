Retroscena Neymar: in contatto con il Real Madrid fino al 20 agosto

Neymar è rimasto al Paris Saint-Germain per la terza stagione consecutiva, ma mai come nella scorsa estate il ritorno in Spagna è stata una prospettiva concreta.

Dopo la recente intervista in cui Messi aveva confessato il timore che l’amico ed ex compagno al Barcellona potesse indossare la maglia del Real Madrid, ecco il retroscena riportato da Marca, che legittima i timori dell’argentino.

Obiettivo dichiarato del Barça per tutta l’estate, Neymar, di fronte alle difficoltà dei catalani nella trattativa con il Psg, si sarebbe infatti indirizzato a luglio proprio verso il Real, sondando il terreno con alcuni connazionali come Casemiro e Marcelo. Un “indizio” confermato dal fatto che in quei giorni i brasiliani in questione avevano iniziato a seguire Neymar sui canali social.

Il “flirt” è proseguito fino al 20 agosto, data che ha segnato la rinuncia ufficiale del Madrid a intavolare una trattativa che avrebbe richiesto un altro significativo esborso economico dopo le spese ingenti sostenute per Hazard e Jovic.

Solo a quel punto Neymar ha considerato quella del Barcellona come l’unica opzione per tornare a giocare nella Liga. Sfumata, per il momento o forse non solo, in attesa almeno di capire come il popolo catalano prenderà il tentativo di tradimento…