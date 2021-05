Retroscena Xavi: ha rifiutato Borussia Dortmund e ruolo nello staff del Brasile

L'allenatore ha rifiutato, forse con la speranza di andare al Barcellona

Xavi cuore Al-Sadd e, forse, anche un po' Barcellona ... Arrivano interessanti retroscena relativi all'ex centrocampista blaugrana, ora allenatore in Qatar, relativamente ad alcune proposte di lavoro ricevute e rifiutate, forse in prospettiva futura.

Secondo quanto si apprende, Xavi sarebbe stato cercato dal club tedesco che gli avrebbe proposto tre anni di contratto. Il Brasile, invece, lo avrebbe voluto tra gli assistenti del CT in vista dei prossimi Mondiali in Qatar, per poi offrigli il ruolo da tecnico dopo l'evento. Dal canto suo, l'attuale allenatore dell'Al-Sadd ha rifiutato entrambe le proposte andando poi a rinnovare l'accordo con la sua società. Dietro questi rifiuti potrebbe nascondersi la volontà di potersi liberare per andare al Barcellona. Nel contratto firmato da Xavi, infatti, sembra che possa esserci una clausola in grado di liberarlo gratuitamente in caso di proposta dal club blaugrana. Con i rumors sull'addio possibile di Koeman al club catalano, l'indiziato numero uno a sostituirlo, infatti, sarebbe proprio lui...