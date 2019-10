Ribery: “A Firenze mi trovo molto bene, ma Monaco è casa mia e ci tornerò a fine carriera”

“A fine carriera tornerò certamente a Monaco di Baviera”. Parola di Franck Ribery, che sta facendo sognare i tifosi della Fiorentina a suon di gol e assist, ma che ha già chiari gli obiettivi futuri, quando appenderà gli scarpini al chiodo: “Monaco è casa mia e insieme al Bayern farà parte per sempre della mia vita – ha detto l’attaccante francese a Bayern Tv -, non potrò mai dimenticare ciò che abbiamo ottenuto insieme, per questo tornerò comunque vadano le cose”. Su Firenze, invece: “È più piccola ma è molto bella e sono felice qui. Ho firmato per due anni e voglio dare tutto per i tifosi, anche qui la gente ama molto il calcio. Ovviamente tutto è molto diverso, ma sono contenti del fatto che io sia arrivato e anche io, che continuo ad amare il calcio”.