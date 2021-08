Ribery cuore d’oro: donati 200 mila euro per emergenza Covid

Il francese ex Fiorentina è in prima linea nella lotta alla pandemia.

E' sempre in cerca di squadra lo svincolato francese Franck Ribery, ma nel frattempo si fa notare per le sue iniziative benefiche. L'attaccante ex Fiorentina e Bayern, ha donato 200 mila euro da spendere in bombole d'ossigeno per l'emergenza Covid-19.

CAMPAGNA - Gli studenti algerini residenti in Francia hanno raccolto più di 600mila euro per acquistare dispositivi medici e forniture per gli ospedali da inviare nel loro Paese di origine, sempre più in difficoltà nella lotta contro l'epidemia Covid-19. A sostenere questa campagna oltre a Ribery (ricordiamo la moglie Wahiba, è una cittadina francese di origine algerina) tra i volti conosciuti, c'è anche l’attrice Leila Bekhti.

PASSATO - In questi giorni però l'attaccante francese ex Fiorentina, si è concesso anche una visita all'Allianz Arena, lo stadio del club di cui ha fatto parte per ben undici stagioni, ovviamente il Bayern Monaco. Ribery ha fatto parte della squadra delle vecchie glorie che ha affrontato il Bayern di Nagelsmann alle 16.30 di questo pomeriggio. A Monaco di Baviera Ribery ha potuto festeggiare la conquista di 23 trofei, tra cui 9 campionati tedeschi, 6 Coppe di Germania, e la Champions League, conquistata nel 2013, nella Finale tutta tedesca contro il Borussia Dortmund.