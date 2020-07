Ribery ha deciso il suo futuro: il messaggio social spiega tutto

Aveva messo paura ai tifosi della Fiorentina con le sue parole, a caldo e comprensibili, dopo la rapina subita nella sua dimora in provincia di Firenze, adesso Franck Ribery fa chiarezza sul proprio futuro e decide di rispondere in modo molto carino a chi lo conosce e subito ne aveva preso le difese: Sebastien Frey.

Ribery, il messaggio social sul futuro

“Prenderò con la mia famiglia decisioni necessarie per il nostro benessere”. Erano state queste le parole del francese ex Bayern Monaco a seguito della rapine. Parole a cui aveva fatto eco anche sua moglie con tanto di post su Instagram in cui si indignava per il furto e metteva in evidenza la paura avuta per le sue figlie. Adesso Ribery ha voluto precisare cosa ha deciso e lo ha fatto commentando un post del suo amico Frey: “Fratello mio, grazie tante. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono il tipo da fare marcia indietro. Quello che dico, faccio. Piacere a tutti non è possibile. Io nel frattempo ho messo gli scarpini e ho dalla mia parte i veri tifosi del club e la città che contano su di me, il resto mi importa poco. La verità è che ho firmato per la Viola, Viola per sempre”. Messaggio d’amore del francese che quindi rimarrà a Firenze mettendosi alle spalle questa brutta vicenda…