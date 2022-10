Ribery ha deciso: rescissione con la Salernitana e ritiro

Scelta fatta per il francese che potrebbe dire addio al calcio giocato ma restare in società.

Da quanto si apprende, il calciatore avrebbe deciso di fermarsi dopo una serie di infortuni che ne hanno condizionato fin qui l'impiego sul campo. Ad ogni modo, però, il francese potrebbe non lasciare l'attuale club. Infatti, potrebbe diventare dirigente della Salernitana fino al 2024 e affiancare il mister e gli altri membri del club con un ruolo vicino agli atleti per dare una mano in questa stagione e anche in futuro. Il club sfiderà il Verona nel weekend di campionato e sarà la prima di una serie di gare molto importanti per l'andamento dell'annata.