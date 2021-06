Ribery, ritorno al passato: fa visita al Bayern Monaco

Il francese ha fatto visita al suo ex club

In attesa di capire quale sarà il suo futuro. Franck Ribery si concede una giornata diversa di relax e... ricordi. Il francese della Fiorentina ha deciso di fare visita al Bayern Monaco. Nello specifico, nelle scorse ore, l'esterno ha fatto visita a Sabener Strasse, sede del centro sportivo dei bavaresi. A darne notizia è stata la stessa società tedesca che in queste ore ha postato le immagini sui propri canali social e un messaggio: "Le leggende tornano sempre al Säbener. Grazie per la visita".