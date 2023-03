Ribery si improvvisa uomo mercato del Bayern: “Mi sarebbe piaciuto Mbappé. Prenderei…”

Da buon ex, arrivano i consigli di mercato al club bavarese...

Franck Ribery ha da poco cambiato vita appenendo gli scarpini al chiodo e diventando dirigente della Salernitana. La sua passione per il calcio giocato e per il mercato sono evidentemente molto forti tanto che parlando nel corso di una intervista al quotidiano tedesco 'Bild', il francese si è improvvisato "uomo mercato" del Bayern Monaco, sua ex squadra.