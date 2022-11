Ribery: “Vinto tanto in carriera ma la salvezza con la Salernitana…”

Il francese ha raccontato alcuni momenti molto intensi vissuti a Salerno.

Dopo l'addio al calcio giocato arrivato solamente poche settimane in via ufficiale, per Franck Ribery è iniziata una nuova vita da collaboratore tecnico di mister Davide Nicola proprio in quella Salernitana che è stata la sua ultima casa da calciatore.

Intervistato da Il Mattino, le cui parole sono riprese da TMW, Ribery ha parlato di alcuni ultimi momenti vissuti ricchi di emozioni come la salvezza ottenuta dalla squadra nella passata annata: "All'inizio è stato un po' strano, in un giorno sono cambiate tante cose. Sono contento di questo nuovo ruolo, di poter dare una mano alla squadra e allo staff. Ho accettato ben volentieri la proposta di Nicola e mi ha fatto molto piacere che la società ha fatto di tutto per farmi rimanere a Salerno", ha detto relativamente al cambio "di panni" avvenuto poche settimane fa.

L'ex attaccante ha parlato poi, come detto, delle emozioni vissute da calciatore a Salerno: "Ho vinto tanti trofei è vero. Però questo con i granata è particolare. Non avevo mai giocato per la salvezza ed è stato incredibile: quando finisci così, all'ultimo momento, e vedi tutte le persone che sono felici è il massimo. Per me è stato importante e indimenticabile. Mai mollare, insomma, io ci ho creduto sempre".