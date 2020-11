Richarlison rivela: “Ancelotti mi ha detto che vincerò il Pallone d’Oro”

Impegnato con la propria Nazionale, l’attaccante dell’Everton Richarlison si è soffermato sulla sua crescita esponenziale in questo avvio di stagione. Pratogonista dell’avvio brillante, fatta eccezione per le ultime gare, del club inglese, il brasiliano ha confessato che a giocare un ruolo chiave per le sue prestazioni sia stato il tecnico Carlo Ancelotti.

Richarlison: “Ancelotti mi ha detto che vincerò il Pallone d’Oro”

Come riportano ESPN e Globoesporte, Richarlison ha confidato l’importanza del manager di Reggiolo per la sua evoluzione: “Con Ancelotti ho imparato tanto e sto crescendo esponenzialmente. Mi motiva, mi dà fiducia e mi spiega ogni cosa nel dettaglio. Mi ha già detto che vincerò il Pallone d’Oro e che vincerò diversi campionati. Io mi fido di lui, di quello che mi ha detto. Lui ha tanta esperienza resta a me il compito di migliorare e lavorare duro in allenamento per poter crescere ulteriormente”.