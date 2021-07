Richarlison, tripletta col Brasile ma… sfottò social di Paredes per Copa America

Il centrocampista dell'Argentina ha preso in giro il rivale brasiliano per la tripletta alle Olimpiadi

Esordio col botto per il Brasile alle Olimpiadi. 4-2 alla Germania e Richarlison grande protagonista con una tripletta. La Nazionale verdeoro, capitanata da Dani Alves, si impone nella prima uscita dei Giochi di Tokyo ma non tutto è rose e fiori...

Infatti, sui social, è stato impossibile non notare come qualche argentino, rivale proprio dei brasiliani, abbia voluto ricordare il recente risultato in Copa America dove l'Albiceleste ha trionfato alzando al cielo il trofeo. Commentando un post del noto media Tyc Sports, Leandro Paredes ha ironicamente preso in giro Richarlison per la sua tripletta. Un tris che sarebbe servito ai suoi nella finalissima contro l'Argentina solamente poche settimane fa.