Riecco il Trofeo Berlusconi: sarà Monza-Juventus

Torna il grande appuntamento con l'ambita competizione estiva

A sei anni dall'ultima edizione, torna il Trofeo Berlusconi , uno degli appuntamenti più attesi dell'estate che anticipa l'inizio della nuova stagione. Questa volta, però, non ci sarà il Milan a rappresentare "la squadra del Cavaliere", bensì il Monza, nuovo gioiellino acquisito di recente dopo l'addio al Diavolo.

Secondo quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, a trent’anni dalla sua prima edizione e sei anni dopo l'ultima volta, il Trofeo Berlusconi è vicino a fare ritorno nelle case di tutti gli italiani. La partita si dovrebbe giocare il prossimo 31 luglio. L'avversaria del Monza , recentemente affidata a Giovanni Stroppa, sarà la Juventus , una storica protagonista del trofeo in grado di aggiudicarsi ben 10 occasioni sulle 19 disputate.

Rispetto al passato, però, l'evento non verrà ospitato dal classico stadio Giuseppe Meazza di Milano, ma toccherà al Brianteo di Monza, casa del club di Berlusconi e Adriano Galliani. Non resta che attendere ancora qualche giorno per godere dello spettacolo della sfida.