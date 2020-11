Riecco Ilicic: torna al gol otto mesi dopo e fa vincere la Slovenia

C’è tanta Italia nella vittoria della Slovenia contro il Kosovo. Un gol di Jasmin Kurtic ma soprattutto il raddoppio di Josip Ilicic hanno permesso alla Nazionale di portare a casa un bel successo nella sfida del Girone C di Nations League. Se la rete del centrocampista del Parma, non ce ne vorrà, non esalta la folla, lo stesso non si può dire del gol, anche se su rigore, del trequartista dell’Atalanta.

Gioia Ilicic: in gol dopo otto mesi

Quasi otto mesi dopo l’ultima volta, Josip Ilicic ritrova gol e sorriso. Il giocatore dell’Atalanta ha risolto al 94′, dal dischetto, la partita di Nations League tra Slovenia e Kosovo. Dal suo rientro in campo dopo le note problematiche vissute tra Covid e depressione il 17 ottobre a Napoli, Ilicic ha giocato tre partite in Serie A, due in Champions e due in Nations League. Adesso, lo sloveno è tornato al gol a Lubiana, con la sua Nazionale, a circa otto mesi da quel fantastico poker in Champions League con la Dea contro il Valencia.

Sui social è lo stesso calciatore ad esultare con tanto di immagine che lo ritrae con il compagno Kurtic. E anche l’Atalanta lo esalta con un post su Instagram dedicato al suo calciatore…