Rijkaard senza ripensamenti: “Non mi manca il calcio, mi piace la privacy”

Nessun ripensamento per Frank Rijkaard. L’ex tecnico olandese, ritiratosi nel 2013 dopo l’esperienza sulla panchina dell’Arabia Saudita, ha negato di voler tornare ad allenare ai microfoni di ad.nl: “Ricordo il mio passato da calciatore e allenatore con grande piacere. Il calcio mi ha dato tanto, ma non mi manca. Ormai lo seguo come appassionato, a distanza. Quando ho cominciato ad allenare, sapevo che non lo avrei fatto per tanto tempo. È stata un’esperienza affascinante, sono molto felice di averla vissuta ma oggi sento di non poter aggiungere più nulla a questa professione. Non mi ci vedo come opinionista televisivo. Seguo molto Marco Van Basten e Ruud Gullit, ma non voglio lavorare in televisione. Mi piace la privacy che ho ora, non ho bisogno di vivere sotto i riflettori. Non mi manca affatto quella vita, anche se mi piace ancora stare in mezzo alla gente. Se mi guardo indietro, ho solo sensazioni positive pensando a tutto quello che ho vissuto”. Nel suo palmares da allenatore spicca la vittoria in Champions League con il Barcellona nel 2006.