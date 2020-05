Rimonta Lazio, estasi Deportivo, dramma Leverkusen: le sorprese del 2000

Sono trascorsi vent’anni dall’incredibile trionfo in campionato della Lazio. I biancocelesti di Sven Goran Eriksson demolirono la Reggina per 3-0 in un Olimpico gremito, mentre la Juventus naufragava nel diluvio dello stadio Renato Curi di Perugia, battuta dalla rete di Alessandro Calori. La sconfitta dei bianconeri permetteva il sorpasso per un punto, 73 a 72, da parte della Lazio, che interrompeva il digiuno tricolore lungo ben 26 anni. Tuttavia il 2000 fu davvero un anno atipico anche guardando gli altri campionati.

