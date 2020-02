Rimpianto Immobile: “Ho lavorato con Klopp nel momento sbagliato”

Festa in casa Lazio: Ciro Immobile compie 30 anni. L’attaccante biancoceleste ha approfittato della ricorrenza per fare il punto sulla sua incredibile carriera ai microfoni di Lazio Style. E non ha nascosto di avere qualche rimpianto, specialmente nell’avventura al Borussia Dortmund: “Nel corso di tutte le annate sportive ho registrato una buona media gol. Voglio ringraziare mister Klopp perché sa che ci siamo incontrati in un momento sbagliato per me e per la squadra. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui in un momento di buona forma fisica. Quando incontro le persone per strada mi soffermo quando mi riconoscono d’essere una brava persona, poi il calciatore può essere giudicato”.