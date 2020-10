Rio Ave-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Rio Ave-Milan si gioca questa sera giovedì 1 ottobre alle 21.00. Una partita fondamentale per il cammino europeo delle due formazioni. Chi vince, passa alla fase a gironi di Europa League che porta introiti e la possibilit di competere per la vittoria di un trofeo.

Rio Ave-Milan, le prababili formazioni

Grande attesa per le squadre che scenderanno in campo. Alcuni dubbi, soprattutto per il Milan. Intanto, i padroni di casa del Rio Ave si affideranno alla grinta di capitan Tarantini e alla fantasia in attacco del trio Piazon, Geraldes e Mané.

Il Milan di Pioli non ha intenzione di sbagliare e scenderà in campo con la migliore formazione possibile. Donnarumma in porta. Calabria, Kjaer e Gabbia con Hernandez in difesa. Kessié e Bennacer in mezzo al campo. Castillejo, Calahanoglu e Saelemaekers dietro all’unica punta Colombo. Ancora out Ibrahimovic, alle prese col coronavirus e Rebic, infortunatosi in campionato al gomito.

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Pedro Amaral; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Geraldes, Carlos Mané; Moreira.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Rio Ave-Milan non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, ma potrà essere seguita unicamente con Dazn. La diretta live streaming del match potrà essere vista su una smart tv scaricando l’app di Dazn o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Come detto, Rio Ave-Milan sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e per assistere allo spettacolo della gara basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell’abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all’app scaricabile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet e notebook.

