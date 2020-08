Rio Ferdinand che combini? Patente ritirata per sei mesi per eccesso di velocità

Brutte notizie per l’ex calciatore della Nazionale inglese e del Manchester United Rio Ferdinand. L’ex difensore, come riporta la BBC, si è visto ritirare la patente per ben sei mesi per eccesso di velocità. Lo stesso ex giocatore aveva ammesso di aver commesso l’infrazione.

Rio Ferdinand: patente ritirata

L’ex stella del Manchester United, che ora si diletta come esperto commentatore televisivo, era stato sorpreso a bordo della sua Mercedes mentre andava con un’andatura notevolemente più rapida di quella consentita. I giudici della Corte di Crawley non hanno potuto che accusarlo e ritenerlo colpevole dei fatti andati in scena lo scorso luglio. Ferdinand è stato condannato a pagare anche una multa per un totale di 822 sterline oltre al ritiro della patente per sei mesi. Nel 2012 lo stesso ex calciatore era stato protagonista di un reato simile per ben tre volte, per giunta sullo stesso tratto di strada in quel di Manchester.



INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE