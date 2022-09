Rio Ferdinand distrugge il Liverpool dopo Napoli: “Imbarazzante”

Una notte da ricordare, sponda Napoli. Decisamente da dimenticare se si parla di Liverpool. L'esordio nella Champions League 2022-23 dei Reds è stato un incubo anche per il grande merito della formazione di Luciano Spalletti e della spinta del Maradona in grado di portare gli azzurri al trionfo con un netto 4-1. Della formazione guidata da Klopp ha parlato Rio Ferdinand a BT Sport soffermandosi in modo particolare sul primo tempo in cui gli italiani si sono imposti con un netto 3-0.