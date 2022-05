Rio Ferdinand: “Mbappé deve andare in un club che può vincere la Champions”

Le parole dell'ex difensore inglese

Il futuro di Kylian Mbappé pare ancora molto incerto. Il rinnovo dell'attaccante col Paris Sain-Germain non è ancora arrivato e il Real Madrid sembra l'unica squadra che possa permettersi il fuoriclasse francese. Rio Ferdinand , ex difensore del Manchester United , ha condiviso la sua opinione riguardo la situazione di Mbappé. Queste le sue parole a Canal Champions Club:

"Mi piace il gioco di Mbappé. Al suo posto andrei in una squadra che può vincere la Champions League, cosa che ora sembra impossibile per il PSG. A questo livello, la scelta non è controllata dal denaro. Deve scegliere un club dove può diventare la versione migliore di se stesso. Se pensa che questo sia il PSG, allora così sia. La domanda principale per lui dovrebbe essere: "Dove posso mostrare il massimo, vincere e crescere per diventare il migliore?" Messi e Ronaldo non saranno più i principali contendenti al Pallone d'Oro. Chi sarà il loro erede? Mbappé deve dimostrare che è arrivato il suo turno".