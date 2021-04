Rio Ferdinand oltre la rivalità: “Se Gerrard fosse stato del Manchester United avremmo vinto molto di più”

Spesso pungente nei confronti di alcuni giocatori e altre volte molto più gentile e sportivo. Rio Ferdinand stupisce tutti questa volta e parlando di Steven Gerrard, suo storico rivale da calciatore, ne riconosce la forza e, anzi, rimpiange di non aver giocato con lui anche nel club. Lui, ex difensore del Manchester United, l’altro ex centrocampista al Liverpool. Insieme solo in Nazionale. Un vero peccato, ammesso solo a distanza di tanti anni…

Rio Ferdinand: “Se Gerrard fosse stato al Manchester United…”

Parlando a Vibe with Five, il podcast su Youtube, Rio Ferdinand ha detto: “Gerrard tirava l’attenzione su di sé nelle gare importanti. Fossero le semifinali o la finale di Champions League, la finale di FA Cup. In tutte le partite. Ma sarei stato curioso di vedere il suo contributo in una grande squadra, nelle squadre migliori dove condividi tutto questo con altri grandi campioni”,

“A Liverpool era sempre Gerrard a ricevere ogni pallone nel momento importante. La palla doveva arrivare sempre a lui. Era lui che doveva decidere tutto. Nelle altre squadre, invece, tutto questo è distribuito. Noi avevamo Ronaldo, ma anche Rooney e Tevez. Se dovessi acquistare un biglietto per una partita, sceglierei quello in cui gioca Gerrard. Lui cambiava il corso della partita con una scivolata o un colpo. Ad ogni sessione di allenamento faceva sempre qualcosa per cui tutti pensavano ‘wow’. Sono convinto che se fosse stato al Manchester United, beh, avremmo vinto di tutto e di più“.