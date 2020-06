Ripresa Serie A, la nuova idea per portare i tifosi allo stadio

La ripresa della Serie A è ormai ufficiale. Nelle scorse ore l’annuncio del calendario con tanto di date certe giornata per giornata. Si giocherà praticamente ogni giorno ad incominciare dai recuperi delle gare non disputate nei turni precedenti. Poi, via via tutte le altre sfide. Il calcio in Italia è pronto a tornare ad emozionare e intrattenere le persone dopo questo momento davvero difficile dovuto all’emergenza coronavirus.

Ripresa Serie A: porte chiuse fino a quando?

Adesso il problema sarà quello di abituarsi, almeno per un po’, all’idea di vedere le partite da casa. Niente tifosi allo stadio, almeno fino a quando non verrà studiata una soluzione che possa rendere possibile la presenza dei fan negli impianti. Come riporta Sky, gli organismi competenti sono già a lavoro per cercare una soluzione. Gravina starebbe portando avanti il progetto per riempire in parte gli stadi della Serie A entro la fine della stagione. L’idea potrebbe essere quella, nella parte finale del campionato, di permettere al pubblico di occupare una parte degli impianti compresa fra il 10 e il 20% della capienza totale. Intanto, per il 5 giugno, è stata convocata in via d’urgenza l’Assemblea di Lega.