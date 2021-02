Rissa Conte-Agnelli: la decisione del Giudice Sportivo

Nessun riferimento al botta e risposta senza esclusione di colpi tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, rispettivamente allenatore dell’Inter e presidente della Juventus. A seguito della conclusione delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, il Giudice Sportivo ha deciso di non sanzionare né il tecnico nerazzurro né il numero uno bianconero per i fatti avvenuti nel derby d’Italia. Nessun provvedimento neppure per Oriali e Paratici, protagonisti di un durissimo botta e risposta.

Tra le decisioni del Giudice Sportivo, dunque, nessun riferimento alla sceneggiata con tanto di insulti e gestacci tra i due ma solo le squalifiche, previste da regolamento, per gli ammoniti e diffidati Marcelo Brozovic dell’Inter e Alex Sandro della Juventus, con quest’ultimo che salterà la finale del prossimo 19 maggio contro l’Atalanta.