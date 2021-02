Rissa Ibrahimovic-Lukaku, la Procura Federale apre l’inchiesta: convocato arbitro Valeri

Dopo aver acquisito il referto arbitrale, il procuratore Giuseppe Chinè ha deciso di procedere con l’apertura di un’inchiesta per fare chiarezza sullo scontro nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, rispettivamente attaccanti di Milan e Inter.

Rissa Ibrahimovic-Lukaku: convocato Valeri

Come era prevedibile aspettarsi, la Procura federale è intervenuta sul caso della rissa verbale e non solo tra Ibrahimovic e Lukaku nel derby di Coppa. Già convocato il direttore di gara Valeri. Questa mattina il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un’inchiesta sullo scontro tra i due attaccanti e nelle prossime ore il fischietto sarà ascoltato per chiarire “il perimetro delle sanzioni già inflitte ai due calciatori”.

Valeri sarà chiamato a spiegare se i due gialli mostrati ai giocatori sono stati dati dopo aver sentito certe frasi o meno. Se Valeri dovesse ammettere di aver colto e compreso gli insulti che sono volati tra i due giganti, allora la questione potrebbe avere un’archiviazione immediata. In caso contrario ci sarà un’ulteriore indagige che vedrà l’analisi delle immagini dello scontro.