Rissa tra genitori durante partita: calciatore scavalca recinzione per difendere la famiglia

L'arbitro ha stabilito poi di sospendere definitivamente la gara.

Redazione ITASportPress

Alta tensione durante una partita di calcio, ma questa volta non in campo bensì sugli spalti dove a rendersi protagonisti, in negativo, sono stati i genitori degli atleti che stavano prendendo parte al match di Seconda categoria.

Come riportato da L'Arena, i fatti sono avvenuti tra il GabettiValeggio e la Virtus Verona United e hanno visto, come conclusione, la sospensione del match decisa dall'arbitro.

Da quanto si apprende, nel corso della gara, precisamente intorno alla mezz'ora del secondo tempo e col punteggio di 1-0 per il Gabetti Valeggio, sugli spalti ci sarebbero stati dei pesanti tafferugli tra i genitori dei tesserati delle due formazioni.

Una situazione che ha portato il giocatore Alberto Cattivera della Virtus Verona United ad intervenire, scavalcare le barriere tra campo e spalti e difendere la sua famiglia. "Ho visto i miei genitori aggrediti con violenza. Ho notato mio padre a terra e ho temuto il peggio", ha detto il ragazzo. "La mia reazione nell'immediato è stata quella di accorere per difenderli dopo aver scavalcato la recinzione. In tanti anni di calcio non ho mai visto una cosa simile: sono scioccato".

La gara, come detto, è stata poi sospeda dall'arbitro in quanto la tensione, anche una volta ristabilita la calma, era eccessiva per una partita. Anche il presidente del Gabetti Valeggio ha voluto dire la sua: "Sono eventi che non hanno nulla a che vedere col calcio. In 25 anni di pallone non ho mai visto nulla del genere", le parole di Gianni Pasotto. Poi i complimenti all'arbitro: "Ritengo doveroso fare i complimenti al giovane arbitro. Credo abbia preso la decisione giusta".