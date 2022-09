Ritiro Ranocchia, il messaggio di Bonucci: “Noi legati per sempre”

Ed è in tale ottica che l'attuale centrale della Juventus e della Nazionale ha voluto usare quel ricordo per salutare e augurare il meglio all'ormai ex Monza, svincolatosi dopo l'infortunio e pronto al ritiro, annunciato in queste ore.

Proprio le parole di Ranocchia sul ritiro hanno portato Bonucci ad affidare ai social un messaggio molto sentito per l'ex compagno: "Siamo stati un binomio perfetto, in pochi mesi abbiamo costruito qualcosa che ci legherà per sempre. Le nostre carriere poi si sono divise ma non se ne sono andati il rispetto, la stima e l’amicizia. Si è chiusa una parentesi della tua vita. Adesso goditi la seconda parte. In bocca al lupo amico mio".