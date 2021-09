Ritorna il vecchio Totocalcio ma con un nuovo regolamento

Partenza prevista per gennaio 2022

Negli anni ’70 e ’80 spopolava nei bar e nelle ricevitoria il vecchio Totocalcio. I sistemisti scatenati alla ricerca della formula vincente per far realizzare un “13” da favola di svariati miliardi di lire. A distanza di anni torna il Totocalcio. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha anticipato che per gennaio si riparte. Il regolamento è cambiato secondo Agipronews, e tutte le novità sono state pubblicate sul sito ufficiale dell’agenzia. In buona sostanza non si dovranno azzeccare 13 risultati esatti. Secondo quanto trapela, l’Agenzia Dogane e Monopoli ha previsto sei tipologie di pronostico: oltre al “Il 13”, si vincerà anche con 11 partite, e a scalare con 9, 7, 5 e 3 incontri, un modello affine alle puntate multiple che vengono giocate nelle sale scommesse. Gli incassi saranno divisi tra montepremi (75%), punto vendita (8%), Sport e Salute (12%), concessionario (5%).