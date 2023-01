Rivaldo assente alle veglia per Pelé: “L’ho onorato da vivo. Coscienza pulita”

L'ex campione ha risposto alle critiche per non essere stato presente alla veglia per O Rei.

Redazione ITASportPress

Non solo gli attacchi a Neymar. Anche il campione del passato Rivaldo ha subito diverse critiche per non essere stato presente alla veglia per il compianto Pelé.

In modo particolare in Brasile ha fatto molto scalpore l'assenza dell'ex calciatore che ha deciso di replicare in modo molto diretto con un post social su Instagram.

Rivaldo ha scritto: "Vorrei chiarire una volta per tutte questa cosa. Anche se fossi stato in Brasile, non so se sarei andato alla veglia nonostante Pelé sia stato il migliore di tutti i tempi. Non mi piace rendere omaggio in quel momento ma non sono contrario a chi vuole farlo. Ho incontrato Pelé, sono stato con lui diverse volte e ho avuto l'opportunità di onorarlo quando era in vita. Gli ho mostrato il mio amore, il mio affetto e lui era contento e mi parlava e ringraziava sempre. Il miglior tributo è quello che viene dato in vita e io l'ho fatto e ho la coscienza pulita", ha scritto il brasiliano.