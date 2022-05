Rivaldo: “Colpo Haaland annunciato dal City per ‘nascondere’ flop Champions”

Il commento dell'ex calciatore

L'ex stella brasiliana ha parlato a Betfair, come riportato dal Mirror , dell'affare legato al centravanti norvegese sottolineando la bontà dell'acquisto ma anche come questo sia stato utilizzato per cercare di nascondere in parte il flop in Champions League con l'eliminazione in semifinale per mano del Real Madrid.

COMMENTO - "Penso che la decisione di annunciare il colpo Haaland adesso sia dettata dalla volontà di 'soffocare' almeno in parte alcune delle critiche ricevute dopo l'eliminazione dalla Champions League", ha esordito Rivaldo. "Ovviamente le doti del giocatore non sono in discussione. Ma ripeto, ho trovato il suo annuncio un modo per placare in parte queste critiche e far contenti i tifosi". Poi ancora su Haaland: "Ha dimostrato in questi anni di Bundesliga di saper fare tanti gol e anche in Champions League quindi il suo livello non è in discussione. Penso possa fare molto bene col Manchester City e che possa nascere un binomio vincente. Haaland potrebbe essere tra i migliori marcatori di Premier League per tanti anni da qui in poi".