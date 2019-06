Rivaldo consiglia Neymar: “Chieda scusa e torni al Barcellona. Messi? Sfortunato in Nazionale…”

E’ stato uno dei più grandi calciatori brasiliani della storia, e adesso, Rivaldo, si sta godendo da spettatore l’edizione 2019 della Copa America. Queste le sue parole sull’Argentina, su Messi e sul connazionale Neymar.

ARGENTINA E MESSI – “L’Argentina ha rispettato le attese. Ha dei grandi calciatori, ma cambia spesso ed è difficile ottenere dei risultati immediati. Raggiungere la finale non sarà facile, ma con Messi in squadra tutto è possibile. Adesso arrivano le gare che contano e lui sa come giocare queste sfide. In passato, con la Nazionale, è sempre stato sfortunato nei grandi appuntamenti con la Nazionale. La fortuna è un fattore importante, fu così per noi ad esempio nel Mondiale 2002: la prima rete di Ronaldo arrivò grazie ad un errore di Kahn, che era uno dei migliori portieri al mondo. Il destino era dalla nostra parte”.

CONFRONTO CON MARADONA – “E’ un paragone che non fa bene alla Pulce. E’ più difficile giocare con la Nazionale rispetto che col club: manca infatti la quotidianità e i compagni di squadra sono sempre diversi. Lui è in condizioni perfette per vincere ancora con l’Argentina. Per vincere il Pallone d’Oro non ha bisogno di conquistare la Copa America”.

NEYMAR – “Credo che per lui la cosa migliore sia chiedere scusa ai tifosi, mostrare di avere dei rimpianti e tornare al Barcellona. Probabilmente perderà qualcosa a livello economico, ma ne varrà la pensa se ritroverà la felicità”.