Rivaldo e il contratto di Messi: “Leo ha dato più di quanto ricevuto. Chi ha fatto uscire le cifre voleva il caos”

L’ex calciatore del Barcellona Rivaldo non ha dubbi sul futuro di Lionel Messi e ha commentato ai microfoni di Sport anche le vicende legate all’uscita pubblica delle cifre del suo contratto.

Rivaldo: “Messi ha dato più di quanto ricevuto. Il suo futuro…”

“L’apparizione di queste informazioni sul contratto in modo pubblico sono state sicuramente un qualcosa di negativo”, ha esordito Rivaldo sulle vicende legate alle cifre attorno a Messi. “Tutto ciò può essere dannoso. E non si può negare che chi ha fatto uscire tutto quello lo ha fatto per creare caos”.

“Sui numeri penso che non ci debba essere alcuna discussione. Non è giusto criticare quel contratto, perché Messi non solo segna gol, ma attrae anche sponsor, media, tifosi. Questo è un normale accordo che Messi ha stipulato e credo che abbia ricevuto meno di quanto dato al Barcellona“.

Infine sul futuro de La Pulce: “Penso che Messi sappia già cosa farà la prossima stagione. Il fatto che si parli della ‘speranza’ di vederlo ancora al Barcellona fa capire che sanno che lui ha già deciso il suo futuro. In ogni caso penso che il club dovrebbe provare a trattenerlo perché ne avrà ancora beneficio”.