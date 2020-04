Rivaldo è sicuro: “Messi non andrà all’Inter. Se lascia Barcellona ha solo due opzioni…”

Nelle scorse ore anche Lionel Messi ha definito Fake news le notizie relative al suo possibile passaggio all’Inter, al Newell’s e al pagamento della cauzione che ha permesso la scarcerazione di Ronaldinho.

Ma ad ipotizzare qualche potrebbe essere il futuro della Pulce dopo l’esperienza blaugrana, ci ha pensato Rivaldo. L’ex calciatore ha suggerito quali potrebbero essere le destinazioni del fuoriclasse argentino. Parlando a Betfair, l’ex 10 brasiliano ha detto: “Il presidente dell’Inter Massimo Moratti ha detto che potrebbe portare al club Lionel Messi per riprendere lo scontro personale con Cristiano Ronaldo in Italia, ma come ho sempre sostenuto, io non penso che l’argentino lascerà il Barcellona per altri club europei. Non penso abbia ragioni per lasciare la Spagna”. Ma se lo dovesse fare, per Rivaldo le mete sono solamente due: “Se un giorno il suo addio dovesse avvenire, allora Messi potrebbe firmare per un club cinese o in MLS, ma solo quando smetterà di essere così decisivo con la maglia dei catalani. Anche se un trasferimento all’Inter potrebbe essere finanziariamente conveniente per il giocatore, credo che non basterebbe a convincerlo e penso che sia più che altro propaganda piuttosto che una reale possibilità di trasferimento nella prossima finestra di mercato. Ovviamente l’Inter è una grande squadra europea che ha acquistato calciatori eccellenti in passato ed è stata capace di vincere titoli importanti, ma per quanto mi rigurda, non mi immagino Messi cambiare club finché è ai massimi livelli al Barcellona”.