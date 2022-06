Rivaldo incensa Vinicius: “Nel 2023 in lotta per Pallone d’Oro contro chiunque”

Un suo gol ha regalato la Champions League al Real Madrid. Ma oltre ad essere decisivo nell'ultimo atto della Coppa, Vinicius è stato protagonista di un'annata di livello incredibile. Numeri alla mano, il brasiliano è stato autentico trascinato insieme a Karim Benzema della formazione madrilena, per la gioia di mister Carlo Ancelotti. Dati e prestazioni che hanno convinto anche l'ex leggenda Rivaldo che a Betfair ha fatto un pronostico in vista della stagione che verrà.

CANDIDATO - "La scorsa stagione Vinicius è migliorato notevolmente, è diventato ancora più pericoloso davanti alla porta avversaria. Se continuerà con lo stesso spirito, si affermerà come una delle stelle del Real Madrid, soprattutto quando Benzema si ritirerà tra qualche anno", ha detto Rivaldo. "Se Vinicius sarà un contendente al Pallone d'Oro? La stagione non è nemmeno iniziata ed è difficile parlare del favorito nel dettaglio, ma non credo che sia inferiore a Mbappé, De Bruyne o chiunque altro. E anche i titoli che il club vincerà saranno molto importanti per la scelta finale".