Rivaldo: “L’Argentina favorita per il Mondiale in Qatar. Tra le europee…”

Ancora pochi mesi, poi sarà tempo del Mondiale in Qatar 2022. Parere illustre a proposito delle favorite per il torneo è arrivato da Rivaldo , storica leggenda brasiliana, che a Betfair ha parlato delle squadre che potrebbero arrivare fino alla fine della competizione e vincerla.

FAVORITA - “Dopo le ultime partite, vedo l'Argentina in ottime condizioni grazie alla Copa America dello scorso anno, quindi dobbiamo prenderla sul serio nel Mondiale 2022", ha esordito Rivaldo . "La squadra dimostra sicurezza difensiva. Lionel Messi sta attualmente interagendo bene con i suoi compagni di squadra, il che rende il suo gioco più facile. Pertanto, possiamo aspettarci che l'Argentina competa per il trofeo, poiché questo torneo potrebbe essere l'ultima Coppa del Mondo di Messi".

EUROPEE - Parlando poi delle altre formazioni che potrebbero dire la loro: "A parte l'Argentina, squadre europee come Francia, Spagna e Germania non possono essere escluse dalla lista dei favoriti perché hanno grandi giocatori e una ricca storia. Si avvicinano al torneo in buona forma. Il Qatar sarà diverso dalla Coppa del Mondo a cui siamo abituati poiché i giocatori arriveranno al torneo in una forma migliore rispetto al tipico ritiro di quattro settimane, quindi sarà interessante seguire e individuare le differenze".