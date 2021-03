Rivaldo: “Manchester City smetta di fare record e pensi a vincere la Champions. Barcellona? La Copa del Rey non salva la stagione…”

Parla Rivaldo, non uno qualunque. L’ex storico calciatore del Brasile e del Barcellona si è soffermato ai microfoni di BetFair su diversi temi scottanti dell’attualità calcistia europea. Particolare riferimento alla sua ex squadra catalana ma anche alla Premier League dove il Manchester City si appresta, probabilmente, a trionfare…

Rivaldo: dal City al Barcellona

Parte dall’Inghilterra Rivaldo per fare la sua analisi sulla Premier League: “Il Manchester City dei record? Sono convinto che scambierebbero volentieri questo record di vittorie con un trofeo, con la Champions League dico. Per questo io credo che debbano pensare meno a fare record e piuttosto concentrarsi per vincere la Champions. Cosa serve vincere queste partite se poi perdono nel momento decisivo. Dovrebbero pensare a far riposare qualcuno per averlo fresco quando ne hanno più bisogno”.

Rimanendo in terra inglese, spazio anche per il Tottenham di Mourinho e il caso Bale: “Mourinho è stato paziente con Bale. Bale stava sprecando la sua carriera al Real Madrid e ora sembra abbia ritrovato se stesso. Penso che il gallese possa essere importante da qui alla fine per gli Spurs”.

Infine un pensiero al “suo” Barcellona: “Nonostante le circostanze difficili per il club in questo momento, Ronald Koeman sta facendo un ottimo lavoro cercando di riportare il club al vertice. È stato bello vedere la sua gioia dopo la partita. Certo, resto convinto che la Copa del Rey non salverebbe la stagione. Serve competere in Liga. Se vincessero la Liga non sarebbe una stagione fallimentare. Champions contro il Psg? Non credo che una squadra forte come quella francese si faccia rimontare, però, da fan dei catalani ed ex calciatore del club mi piacerebbe ma ne dubito…”.