Rivaldo risponde a Van Gaal: “Messi, Neymar e CR7 giocatori unici. Certi allenatori non li vogliono perché non riceverebbero complimenti…”

Poche ore fa l’attacco di Louis Van Gaal a Messi e Neymar, ritenuti giocatori solisti e poco utili al gioco di squadra. Adesso, la risposta di chi nel mondo del calcio ha fatto la storia. Rivaldo, Pallone d’Oro del 1999 e grande ex del Barcellona.

Attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram l’ex asso brasiliano ha voluto dire la sua sulle recenti affermazioni dell’allenatore olandese.

RISPOSTA – “Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo sono giocatori unici, né i giocatori compagni di squadra e né l’allenatore sanno come riuscire a fare le cose che fanno loro. Ma il problema è che ci sono molti allenatori che non amano questi giocatori, perché toglie merito proprio al tecnico. Per questo preferiscono parlare di questi giocatori come di quei calciatori che non sanno giocare come una squadra e che sono bravi solo individualmente”, ha detto Rivaldo che poi ha proseguito: “Ho giocato a calcio per più di 24 anni e so molto bene che molti allenatori erano giocatori normali quando giocavano a pallone e altri neppure hanno mai giocato. Oggi, come allenatore, vorresti che la tua squadra giocasse bene di gruppo per avere il merito. Per essere giudicato un buon allenatore“. “Ma se si dispone di un giocatore come Pelè, Johan Cruyff, Rivellín, Garrincha, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenomeno, Rivaldo, Ronaldinho, Zidane, Romario, Kakà, Maradona, Zico, Mbappe, Figo, ecc, è più facile, ma non significa che sarai per forza vincitore di qualcosa. Certo è, che se avete una squadra che non gioca bene tatticamente non si può vincere. Personalmente preferisco giocatori diversi, unici. Perché il calcio è gioia e piace a tutti vedere qualcosa di diverso nella squadra. Con certezza è necessario avere giocatori unici e diversi che faranno qualcosa di più (la differenza ndr) all’interno del campo”.