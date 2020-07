Rivaldo sicuro: “Pallone d’Oro 2020 non assegnato? Lewandowski molto arrabbiato ma…”

Ha fatto molto discutere la scelta di France Football di non assegnare il Pallone d’Oro 2020. Un’annata evidentemente condizionata dall’emergenza sanitaria. Campionati fermati e poi ripartiti – non in Francia -, e parametri di confronto tra calciatori non uguali. Ecco perché, per la prima volta da quando il premio è stato istituito, questa volta non sarà assegnato. Tanti i giocatori delusi che speravano di poterlo vincere, su tutti, probabilmente Robert Lewandowski, assoluto protagonista in maglia Bayern Monaco e già vincitore di campionato e coppa di Germania. A dire la sua sul tema è stato chi, di Pallone d’Oro se ne intende: Rivaldo.

Rivaldo: “Lewandowski arrabbiato ma scelta corretta”

L’ex calciatore del Barcellona e vincitore del Pallone d’Oro nel 1999 ha parlato della decisione di non assegnare il trofeo individuale ai microfoni di Marca. “Sinceramente penso sia stata la decisione giusta quella di non assegnare il Pallone d’Oro quest’anno”, ha detto Rivaldo. “È stata una stagione strana per i campionati europei, con molte partite giocate a porte chiuse e alcuni giocatori, come nella Ligue 1 francese, che non hanno concluso neppure il loro campionato. Alcuni giocatori possono essere un po’ arrabbiato per questa decisione e indubbiamente Lewandowski dal Bayern Monaco è uno di loro. Il polacco è stato magnifico in questa stagione con i tedeschi che hanno vinto il loro ottavo titolo in Bundesliga e poi la Champions League che ancora deve essere giocata e sicuramente avrebbe potuto competere con Messi e Cristiano Ronaldo. Per loro è certamente una possibilità persa per vincere un altro Pallone d’Oro perché sono verso la fine della loro carriera. In ogni caso, ripeto, credo sia stata la decisione giusta annullare l’edizione 2020″.

