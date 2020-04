Rivaldo sicuro su Mbappé: “Vuole una sfida più grande. Nel suo futuro Liga o Premier League…”

Dopo aver detto la sua sul futuro di Lionel Messi, ecco che Rivaldo nel corso della sua intervista a Betfair, ha parlato anche dell’asso francese Kylian Mbappé. La stellina del Psg, da tempo accostata a grandi club come il Real Madrid, potrebbe cercare nuove sfide. Anzi, è questo il consiglio che il Pallone d’Oro brasiliano ha voluto dargli.

SFIDE – “Se Mbappé potrebbe essere un buon affare per i blancos? Certo, l’attaccante francese sarebbe una buon acquisto per loro e sarebbe un grande impulso per il club”, ha detto Rivaldo. “Il Psg, però, non lo lascerà andare così facilmente soprattutto a cifre basse, ma il calcio è un commercio e il giocatore non vuole rimanere tanto a lungo nel calcio francese, quindi penso che prima o poi si trasferirà in Spagna”. E ancora con fermezza, il brasiliano vede l’attaccante da un’altra parte: “Con tutto il suo talento e come campione del mondo con la Francia, Mbappé credo vorrebbe fare un passo avanti nella sua carriera e giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Sì, il Psg è attualmente una pretendente per la Champions League, ma il giocatore cercherà una sfida ancora più grande in Liga o in Premier League”.