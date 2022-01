Rivaldo: “Votazioni Pallone d’Oro 2022 dopo Mondiale. Mbappé e Neymar possono vincerlo”

Il commento del brasiliano sulla votazione per il Pallone d'Oro 2022 e i suoi favoriti

Il fantasista brasiliano, vincitore del Pallone Oro 1999, ha condiviso i suoi pensieri sui favoriti e non solo parlando a Betfair: "Credo che Messi e Lewandowski abbiano terminato il 2021 e iniziato il 2022 allo stesso modo candidandosi come protagonisti alla vittoria anche quest'anno. Ma credo che anche Mbappé abbia buone possibilità perché può vincere la Champions League con il Psg e la Coppa del Mondo con la Francia. Lo stesso si può dire per Neymar che gioca per lo stesso club e guida la nazionale brasiliana", ha detto Rivaldo. "In ogni caso, penso che France Football dovrebbe aspettare la fine dei Mondiali prima di iniziare a far votare per il miglior giocatore dell'anno, poiché molto dipenderà dalle prestazioni dei giocatori in questo torneo".