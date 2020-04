River Plate, giovanili a lezione online con… Higuain

Tutti collegati per la lezione del professor… Gonzalo Higuain. Nessun errore, proprio l’attaccante della Juventus, in chat online con i ragazzi del River Plate, ha tenuto una lezione per dare qualche insegnamento ai giovani del club argentino.

Il bomber bianconero, partito per l’Argentina a causa dei problemi di salute di sua madre, ha tenuto una call online con il settore giovanile della società argentina nella quale è cresciuto prima del grande salto al Real Madrid e negli altri club. Tanti consigli e gli aneddoti riguardanti la sua carriera raccontati nel corso della videochat e tante anche le curiosità raccontata dal Pipita come le emozioni nella doppietta del 2006 al Boca Juniors oppure alcune difficoltà avute a fare gol… a Buffon.