Rivincita Hakimi: “Sarei tornato al Real ma non mi hanno voluto e ho vinto all’Inter”

L'esterno marocchino si racconta

"Sono felice perché è stato un grande anno, non posso lamentarmi per la mia prima stagione qui in Italia", ha esordito Hakimi dopo il successo del Tricolore. "Io al Real Madrid? Credo che il Real abbia un diritto di prelazioneper me. Voglia di tornare? Hanno avuto l’occasione di comprarmi, un anno fa potevo tornare indietro ma il Real Madrid ha fatto scelte diverse. Non posso prendermela con Zidane o il club, non li biasimo. Semplicemente hanno deciso così, magari per il Covid. Non so chi abbia preso la decisione ma il Real era casa mia e sarei stato felice di combattere per un posto da titolare a Madrid. Qualcuno ha detto il contrario ma non sanno la verità". Un mancato ritorno che ha così portato all'exploit in maglia Inter: "Sono andato all’Inter e ho vinto quindi...".