Rivoluzione Uefa, approvata la multiproprietà in Europa

La Uefa ha annunciato un cambiamento fondamentale. Dalla prossima edizione in poi di Champions, Europa e Conference League più club sotto la stessa proprietà potranno partecipare alla stessa competizione. Per intenderci, se Bari e Napoli - entrambe sotto il controllo della famiglia De Laurentiis - dovessero mai incontrarsi in una competizione Uefa, non ci sarà alcun problema. Mentre in campionato è necessario che uno dei due club sia ceduto e cambi proprietà. La decisione del massimo organo calcistico per club ha destato molti sospetti e non poche critiche. La paura principale è che vi possano essere degli accordi tra i vari club sotto la stessa gestione e che la Uefa non sia in grado di controllare.