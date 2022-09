Rizzoli: “Con Var errori ridotti fino all’1-2%”

Parla l'ex arbitro sull'ottimo impatto del VAR nel mondo del calcio.

Redazione ITASportPress

Nicola Rizzoli, storico arbitro ed ex designatore degli arbitri in Serie A, ha parlato al QS delle novità positive arrivate con l'utilizzo del VAR e di come gli errori dei direttori di gara siano decisamente diminuiti.

"Prima dell’introduzione del supporto Var, in una partita di calcio gli errori arbitrali erano all’incirca pari al sei per cento delle decisioni. Da quando esiste l’assistenza tecnologica, la percentuale si è ridotta all’uno-due per cento", ha spiegato Rizzoli con grande orgoglio. "La differenza è evidente. Poi certo comprendo che il tifoso della squadra vittima di uno sbaglio nonostante il Var sia arrabbiato".

Parole curiose anche sui suoi tempi da fischietto e sui giocatori incontrati: "Quello più insopportabile per proteste smodate e simulazioni? Ce n’è stato più di uno ma i nomi non li faccio nemmeno sotto tortura. E invece tra quelli che si sono distinti per lealtà e per spirito di collaborazione? Anche qui ce ne sono stati diversi. Dovendo scegliere, opto per Roberto Baggio", le parole riprese da Calcio & Finanza.