Rizzoli e quel Messina-Catania: “Fu la partita più difficile mai arbitrata”

Una carriera sui campi Nazionali e Internazionali di tutto rispetto. Finali di coppe, big match in Serie A e in Europa, ma per Nicola Rizzoli, ex arbitro e ora disegnatore dei “fischietti”, la partita più difficile da dirigere è stata quella tra Messina e Catania in Serie C nel 2000-2001. Lo ha ammesso lo stesso ex direttore di gara nel corso di un evento promosso dal Bologna-Academy Webinar.

Rizzoli racconta la gara più difficile da dirigere

Un derby siculo del 2001 in Serie C1: è questa la partita più difficile mai arbitrata da Nicola Rizzoli: “In assoluto lLa gara più complicata della mia carriera fu un derby Messina-Catania in cui ci furono alcuni incidenti”. Una sfida in cui il Catania si impose per 2-0 con doppietta di Ambrosi ma che vide molti momenti di alta tensione a causa delle due tifoserie. Ed è proprio nel dialogo con il capo ultrà del Messina che, forse, Rizzoli, riuscì a trovare la quadra della situazione e far proseguire il match: “Dovetti parlare col capo ultrà del Messina e gli dissi, mettendogli il pallone in mano, se avesse voluto continuare il match facendo terminare il caos. Due minuti dopo la partita riprese”.

Insomma. Nonostante nella sua lunga carriera Rizzoli sia si trovato a dirigere numerossissime partite tra finali di Europa League come nel 2010, di Champions nel 2013 o il big match del Mondiale nel 2014, oltre a tantissime altre gare, fu quel Messina-Catania a rimanergli in mente e a farlo “sudare” più del dovuto.