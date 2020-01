Rizzoli: “Fallo di Lautaro Martinez su Toloi? Errore umano dell’addetto VAR non di Rocchi”

Nicola Rizzoli, numero uno degli arbitri italiani, ha parlato a Radio Anch’Io Sport delle vicende inerenti ai fischietti italiani. Particolare attenzione agli errori del weekend di Serie A. Ecco le sue parole:

LINEE A VERONA – “Non me ne sono accorto io. Ma si tratta di un errore umano. Qualcuno non ha fatto abbastanza bene quello che doveva fare”, ha detto il dirigente sull’inizio in ritardo della gara tra Verona e Genoa.

INTER-ATALANTA – “Rocchi ha fatto una bella partita se escludiamo l’intervento di Lautaro Martinez su Toloi. Rocchi non è presuntuoso, anzi. Gli arbitri sono contenti se la VAR corregge degli errori. Si tratta di un errore umano. Il VAR non ha visto la malizia nell’intervento di Lautaro Martinez. Chi ha sbagliato? Ha sbagliato l’addetto al VAR, non Rocchi”, ha detto Rizzoli. “Se Irrati (addetto VAR in Inter-Atalanta ndr) verrà fermato? Non mi piace parlare di fermare le persone. Decido in base a chi è più in forma. Bisogna ritrovare la calma e la serenità. Non verrà sicuramente fermato in maniera punitiva”.