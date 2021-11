Rizzoli vola in Ucraina: guiderà progetto per migliorare gli arbitri locali

Novità per l'ex arbitro italiano

Nicola Rizzoli riparte dall’Ucraina . L'ex direttore di gara, che nelle ultime quattro stagioni è stato a capo degli arbitri di Serie A, è infatti il nuovo responsabile del settore arbitrale ucraino per un progetto nato per il miglioramento dei fischietti locali.

L'ex arbitro italiano, dunque, è stato scelto per la sua grande esperienza per migliorare l'organizzazione e preparazione dei fischietti nazionali. Il ruolo di Rizzoli sarà quello di Chief of UAF per implementazione e crescita arbitri e VAR in Ucraina. Prima dell'ultimo campionato nostrano, il fischietto italiano aveva lasciato il posto da designatore e responsabile degli arbitri di Serie A a Gianluca Rocchi. Adesso, grazie alla proposta della Federazione ucraina, potrà mettere nuovamente a disposizione la sua esperienza.