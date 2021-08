Robben, addio calcio: si improvvisa… guardalinee

L'ex esterno ha deciso di dare una mano in occasione di una partita di suo figlio

La leggenda ex anche di Real Madrid e Bayern Monaco, dopo l'addio al Groningen, sua ultima squadra, ha deciso di fare il guardalinee per una sera. Come spiega AS, Robben non ha esitato un attimo ad aiutare a dirigere una partita in cui stava giocando suo figlio. L'immagine dell'ex calciatore con la bandiera del guardalinee in mano durante la partita ha subito fatto il giro del mondo e del web. Alcuni dei presenti all'incontro non hanno resistito a fotografare la scena e a condividerla sui social dove in tanti hanno commentato con grande stima e rispetto per quello che è stato un assoluto campione, in campo e fuori. Ora più che mai...