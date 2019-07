Robben cambia sport: si dà al…nuoto

Dopo aver annunciato ufficialmente il proprio ritiro dal mondo del calcio lo scorso 4 luglio, Arjen Robben è ora pronto a mettersi in gioco in un altro sport, completamente diverso. L’olandese, infatti, sarà il grande ospite della Groningen Swim Challenge, in scena il prossimo 31 agosto.

Si tratta di una manifestazione benefica che punta a raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. La gara vede ormai da anni in Robben uno dei suoi ambasciatori, ma questa volta l’ex Bayern Monaco ha deciso di mettersi in gioco in prima persona.

Come riportato dal sito ufficiale dell’evento, Robben percorrerà gli otto chilometri finali della gara, unendosi agli oltre 170 nuotatori che di chilometri totali ne copriranno invece 35. A confermare il tutto lo stesso ex calciatore: “Seguo la Swim Challenge da anni e ora ho l’opportunità di andare in acqua. Otto chilometri di nuoto sono una grande sfida per chi non è abituato a nuotare queste distanze ma sono felice di farlo per una buona causa!”.