Robben ci ripensa? “Forse tornerei a giocare. Quando ti ritiri hai bisogno di qualcosa per cui valga la pena alzarsi il mattino”

Un anno, anche qualcosa in meno. Ma il richiamo del campo potrebbe essere troppo forte. Arjen Robben sogna di indossare nuovamente gli scarpini e correre sulla fascia per deliziare il pubblico con il suo mancino fatato. L’olandese ex Bayern Monaco ha parlato ai canali ufficiali della società tedesca ammettendo una nostalgia non indifferente per il pallone…

MOTIVAZIONE – “All’inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c’è stata una fase in cui il richiamo del pallone si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po’”, ha ammesso Robben. “Di tanto in tanto ho avuto questo tipo di pensieri ma forse è una sensazione che resta dentro per sempre essendo io un’atleta. Quando ti ritiri poi nessuno ti aspetta e hai bisogno di qualcosa per cui valga la pena alzarsi il mattino. Nel mio caso sono i miei figli”. Parole che fino ad ora non sembrano poter essere seguite da qualcosa di concreto, come spiega lo stesso classe 1984: “Non ho in mente nulla di specifico “.